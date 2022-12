Russland beskylder Ukraina for angrep på flybaser

NTB

Russland anklager Ukraina for å stå bak et droneangrep på militære flyplasser vest i Russland der tre personer døde og en rekke andre ble skadd.

I en pressemelding sier det russiske forsvarsdepartementet at ukrainerne angrep Djagilevo-flyplassen i Rjazan-regionen og Engels-flyplassen i Saratov-regionen.

Flybasen Engels ligger rundt 46 mil i luftlinje fra grensen til Ukraina, enda litt lenger til de nærmeste ukrainske styrkene.

Russerne hevder at dronene ble skutt ned, men at vrakrester falt ned og eksploderte på rullebanen.

To fly skal ha blitt skadd i angrepet på Engels-basen, og fire personer ble brakt til sykehus. Det ene flyet skal ha vært et strategisk bombefly som blir brukt til å utføre rakettangrep mot Ukraina.

Opplysningene er bare delvis verifisert.

– To overvåkingsvideoer fra boligblokker i området bekrefter at det har skjedd en eksplosjon, men vi kan ikke verifisere 100 prosent at det faktisk har skjedd på flyplassen, skriver Faktisk Verifiserbar, som har faktasjekket opplysningene.

Omtrent samtidig eksploderte en tankbil med bensin på en rullebane i regionen Rjazan, sør for Moskva. Tre mennesker mistet livet, og fem ble såret.