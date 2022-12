Tyskland planlegger å kjøpe amerikanske kampfly

NTB

Tyskland planlegger å kjøpe det amerikanske kampflyet F-35, blant annet for å kunne bidra sterkere til Natos atomavskrekking.

– Nato vil fortsette å bidra til Natos atomdelingsordning, blant annet ved å kjøpe amerikanske F-35 kampfly, skriver Scholz i en artikkel i det amerikanske magasinet Foreign Affairs.

Han påpeker at flyet både kan bære både atomraketter og konvensjonelle raketter.

Videre skriver Scholz at Tyskland vil være en garantist for Europas sikkerhet.

Tyskland har i tiår erklært at de bidrar til Natos avskrekkingsstyrker med de eldre Tornado-flyene, og disse flyene skal erstattes av F-35. Myndighetene i Tyskland sier anskaffelsen er en reaksjon på Russlands invasjon av Ukraina, og Scholz har kalt invasjonen et «Zeitenwende» – et vendepunkt i historien.

De kostbare nye flyene kan skape budsjettmessige problemer. Avisen Bild am Sonntag skrev i helgen at forsvarsdepartementet i Tyskland mener flyavtalen er forbundet med betydelig risiko, blant annet for forsinkelser og budsjettoverskridelser.