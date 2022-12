Fire studenter funnet brutalt drept – to romkamerater sov gjennom drapene

Drapsgåte ryster USA:

To unge kvinnelige studenter våknet opp til synet av sine romkamerater brutalt drept i kollektivet de delte i byen Moscow i Idaho. Massakrens eneste to vitner sov gjennom marerittet. Tre uker senere står politiet fremdeles uten svar.

Det var søndag formiddag 13. november at telefonen ringte hos nødetatene i småbyen Moscow i den amerikanske delstaten Idaho. Anropet gjaldt en bevisstløs person som befant seg i et studentkollektiv, men da politiet ankom huset ble de møtt av et åsted de senere har beskrevet som «det verste de noensinne har sett», skriver ABC News, som har laget en tidslinje over forbrytelsen.

I det store huset fant politiet Kaylee Goncalves (21), Madison Mogen (21), Xana Kernodle (20) og Ethan Chapin (20) brutalt drept. Ofrene ble funnet i andre og tredje etasje, og anropet kom fra telefonen til en av studentenes venninner, som selv bor i jentekollektivet. Hun skal ha ligget og sovet i kjelleren sammen med deres femte samboer, og angivelig skal ingen av dem ha hørt hva som skjedde to etasjer over dem. De to kvinnene, som er jevnaldrende med ofrene, er ikke mistenkte i saken.

Drapene har sendt en sjokkbølge over hele USA, og nå, tre uker senere, står politiet fremdeles uten svar.

Hva skjedde natten 13. november?

Dette huset leide de tre drepte kvinnene sammen med to andre jevnaldrende kvinner. I øverste etasje ble Kaylee og Madison funnet drept, og i andre etasje ble kjæresteparet Xana og Ethan funnet. Les mer Lukk

Kvelden 12. november hadde kollektiv-venninnene Kaylee, Maddie og Xana gjort seg klare til å dra ut. Xana skulle på hjemmefest hjemme hos kjæresten Ethan, og så skulle han sove over hos henne. De uadskillelige barndomsvenninnene Kaylee og Maddie, som hadde valgt å flytte og studere sammen i Moscow, skulle ut på byen. Senere på kvelden ble de observert mens de kjøpte nattmat på vei hjem, og ifølge overvåkningsbildene var de i godt humør. Etterpå tok de en Uber, altså en privat taxi, hjem til studenthuset. Kort tid etter kom kjæresteparet Xana og Ethan spankulerende hjem.

Paret la seg til å sove i andreetasjen, mens Kaylee og Maddie la seg i samme seng i tredje etasje. I kjelleren lå deres to ikke-navngitte venninner og kollektivsamboere, som også hadde vært ute på byen.

Overvåkningsbilder viser Kaylee og Maddie (i midten) mens de kjøper nattmat, få timer før de ble drept. Les mer Lukk

Drept mens de sov

En gang i løpet av morgentimene, mellom klokken tre og fire, skal en person ha tatt seg inn i studenthjemmet og systematisk ha gått fra rom til rom og drept studentene. Kaylee og Maddie ble funnet drept i sengen de sov i sammen, og Xana og Ethan ble funnet på Xanas soverom, men ikke i sengen.

Politiet gikk raskt ut og hevdet at angrepet bar preg av å være «et isolert og målrettet angrep», og at de unge menneskene ikke var tilfeldige ofre. Samtlige ble trolig drept med samme kniven, som fremdeles ikke er funnet, og obduksjonene kunne vise at enkelte av dem har skader forenelig med å ha kjempet en innbitt kamp for livet sitt mot angriperen. Andre rakk trolig ikke å reagere. Alle døde som følge av «store, omfattende og dype stikkskader».

Studenten Alaina Tempelis er i sorg over tapet av venninnene sine. Les mer Lukk

Kaylee skal ha hatt en «stalker»

Ifølge Kaylees foreldre skal datteren ha hatt en såkalt «stalker», altså en person som forfølger deg, gir deg uønsket oppmerksomhet og tar uønsket kontakt. Ifølge pappa Steven Goncalves skal datteren ha fortalt at hun var redd, skriver Huffington Post.

Foreldrene er i dyp sorg over datteren som på så hensynsløst og bestialsk vis ble revet bort fra dem. De føler på dyp frustrasjon etter tre uker uten svar.

– Forestill deg at du sender datteren din på universitet, og får henne tilbake i en urne, sier Goncalves. Han beskriver datteren som «den typen jente som gjorde alt riktig».

Kaylee skal også ha hatt en mangeårig kjæreste som hun nettopp hadde slått opp med, men Kaylees foreldre tror ikke han har noe med drapet å gjøre. Han er også sjekket ut av saken.

Hun ble funnet drept i sengen ved siden av bestevenninnen Madison Mogen, og foreldrene har besluttet å ikke separere asken til de to jentene som de mener var uadskillelige i livet og i døden.

En rekke personer er sjekket ut av saken: De to overlevende kvinnene som bodde sammen med dem, en mann som ble observert pratende med Kaylee og Maddie da de kjøpte nattmat, sjåføren som kjørte jentene hjem – og Jack, ekskjæresten til Kaylee, som både Kaylee and Maddie skal ha ringt gjentatte ganger natten de ble drept, skriver Washington Post.

Det er heller ingen mistanke om drap og selvdrap, som ville innebære at et av ofrene ville vært gjerningspersonen.

Studenter og venner av ofrene samlet seg på campus 17. november. Samtidig pågikk obduksjonen av de drepte. Les mer Lukk

– Ekstremt brutalt og blodig åsted

Politiet skal ha mottatt over 2600 tips via e-post, og ytterligere 2700 over telefon. De har innhentet store mengder bevismateriale fra åstedet og har gjennomført en rekke avhør. Likevel står de fremdeles uten en mistenkt tre uker etter at drapene fant sted.

Både politi og etterforskere beskriver åstedet som usedvanlig stygt.

– Fra en åstedsetterforskers perspektiv er dette et ekstremt brutalt og blodig åsted, noe som gjør saken desto mer utfordrende å etterforske når det gjelder å finne og isolere DNA, sier kriminaletterforsker Joseph Scott Morgan til Fox13.

Det er ikke offentlig kjent hvorvidt politiet leter etter en eller flere gjerningspersoner, og politiet har vært svært tilbakeholden på detaljer rundt saken, i frykt for å komme i veien for den videre etterforskningen.

Likevel er det ventet at morderens DNA vil være å finne på åstedet, da knivstikkinger hvor kniven treffer ben ofte medfører at gjerningspersonen mister grepet og får kuttskader på hendene. Politiet har vært i kontakt med butikker i området som selger kniver av typen Ka-Bar.

University of Idaho holdt en minnestund for de fire drepte studentene 30. november. Da hadde mange studenter allerede forlatt byen i frykt. Les mer Lukk

Studenter flykter fra byen – innbyggerne lever i frykt

Drapet har rystet lokalsamfunnet i den lille byen Moscow, som ikke har opplevd et drap på syv år. Ifølge New York Times skal en tredjedel av byens studenter ha valgt å bli hjemme hos foreldrene sine etter Thanksgiving, som var 24. november.

Telefonen hos den ellers rolige politisasjonen går konstant. En bekymret servitør mener å ha hørt et kvinnehyl, en mor som ber politiet følge datteren sin til bilen hennes etter jobb, og en kvinne som våknet til en vidåpen verandadør klokken tre på natten. Anrop fra en livredd befolkning som frykter at student-massakren skal bli en såkalt «cold case», og at en morder skal gå fri i Moscow.

Kaylee (21) skulle uteksamineres til høsten og flytte til Austin i Texas. Bestevenninnen Madison (21) elsket å jobbe, og hadde funnet veien inn i arbeidslivet tidlig. Xana (20) skulle drive med markedsføring og kjæresten Ethan (20) var lidenskapelig opptatt av friluftsliv og sport. Ingen av dem rakk å ta fatt på drømmene sine før livene deres så brått tok slutt.

Politiet har ikke gitt opp håpet om å finne gjerningspersonen.

– Vi har enn så lenge ikke en mistenkt, men vi får stadig en bedre og bedre forståelse om hva som har skjedd, sier talsmann for Moscow-politiet Aaron Snell til New York Times.

