ANC holder krisemøte om Ramaphosas framtid

NTB

Det sørafrikanske regjeringspartiet ANC møtes mandag til krisemøte for å diskutere skjebnen til president Cyril Ramaphosa etter korrupsjonsanklager.

I slutten av forrige uke så det ut til at Ramaphosa kom til å gå av som følge av en rapport der han anklages for hvitvasking og for å ha forsøkt å dekke over et innbrudd på farmen sin.

Men i løpet av helgen ser det ut til at presidenten har insistert på å bli sittende, og selv om ANC er splittet, støtter trolig et flertall Ramaphosa.

Uansett skal det tirsdag holdes en avstemning i nasjonalforsamlingen som kan føre til at han blir stilt for riksrett.