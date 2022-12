Indonesisk vulkan roer seg igjen

Landsbybeboere står på et askedekket område og ser på vulkanen Semeru mandag. Da var aktiviteten redusert og kun en hvit røyksky steg til værs. Foto: Imanuel Yoga / AP / NTB

NTB

Aktiviteten i Semeru-vulkanen på Java i Indonesia har begynt å avta etter en rekke utbrudd i helgen der over 2.000 mennesker har måttet forlate hjemmene sine.

Myndighetene hevet beredskapsnivået søndag etter at vulkanen viste tegn til økt aktivitet. Den spydde da ut en søyle med varm aske 1.500 meter til værs. Asken falt deretter ned over et område som måler 7 kilometer i omkrets.

Glødende lava og glovarm gass og aske strømmet nedover fjellsidene.

Men mandag var askeskyene borte. Vulkanen klar og synlig, står det i en morgenrapport fra indonesiske vulkan- og geologimyndigheter.

– Kun tynn hvit røyk kan ses 500 meter til værs fra toppen, står det i rapporten.

Myndighetene ba i helgen folk unngå et 13 kilometer langt område langs en elv i den retningen asken var på vei.

Flere landsbyer ble dekket av aske, men det er så langt ikke meldt om personskader eller omkomne. Utover kvelden søndag fortsatte utbruddet, men askeskyen var litt mindre.

Semeru er med sine 3.676 meter over havet den høyeste fjelltoppen på Java, som er Indonesias tettest befolkede øy. Landet har 127 aktive vulkaner.

Vulkanen hadde også et utbrudd i desember i fjor. Da omkom 51 mennesker i landsbyer som ble begravet i gjørme. Flere hundre personer fikk brannskader.