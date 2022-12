14 druknet under dåp i Sør-Afrika

Letingen i Jukskei-elva fortsatte søndag etter at først ni mennesker ble funnet omkommet og deretter ytterligere fem. Foto: AP / NTB

NTB

Likene av 14 mennesker er funnet etter at de ble feid bort av en plutselig flom under en dåpsseremoni i en elv i Sør-Afrika i helgen.

Leting etter savnede fortsetter, men sannsynligheten for å finne dem i live er liten. Det er uklart hvor mange som fortsatt er savnet, opplyste nødetatenes talsperson Robert Mulaudzi søndag kveld.

Da hadde han oppjustert dødstallet fra tidligere på dagen. Det ble først meldt om ni omkomne, før ytterligere fem lik ble funnet. Presten er blant de overlevende.

Mulaudzi sier at 33 personer var samlet ved bredden av Jukskei-elva i Johannesburg-forstaden Bramley Park i forbindelse med et dåpsritual lørdag. Da førte et plutselig uvær til en styrtflod av vann som kom fossende nedover elva.

I juni i år døde fire mennesker i en lignende hendelse i Limpopo-provinsen, og myndighetene sendte ut en advarsel mot å holde dåpsseremonier i elver, særlig om sommeren når stormer og styrtflod ikke er uvanlig.