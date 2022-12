Donald Trump kritiseres for å ville oppheve deler av grunnloven

NTB

Tidligere president Donald Trump får krass kritikk fra begge partier etter at han foreslo å oppheve deler av grunnloven på grunn av det angivelige valgjukset i 2020.

– Et massivt juks av denne typen og denne størrelsen rettferdiggjør opphevelse av alle regler, reguleringer og paragrafer, selv dem som står i grunnloven, skrev han på sin sosiale nettplattform Truth Social.

– Våre storslåtte grunnlovsfedre ønsket ikke, og ville ikke støttet, Falske og Bedragerske Valg, fortsatte han.

Påtroppende mindretallsleder i Representantene hus, Hakeem Jeffries, kalte uttalelsen merkelig og ekstrem og sa at Republikanerne må bestemme seg for om de vil fortsette å støtte Trumps antidemokratiske synspunkter.

Flere republikanere fordømte også uttalelsen. Kongressrepresentant Mike Turner tok et heftig oppgjør med utsagnet og sa det bør være en faktor når partiet velger hvem som blir partiets kandidat ved valget i 2024.

Det hvite hus sluttet seg til fordømmelsen.

– Den amerikanske grunnloven er et hellig dokument som i over 200 år har vært en garanti for frihet og rettsstat i vårt land. Å angripe grunnloven og det den står for, er å forbanne vår nasjons sjel, sier talsmann Andrew Bates.