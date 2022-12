Ni druknet under dåp i Sør-Afrika

NTB

Likene av ni mennesker er funnet etter at de ble feid bort av en plutselig flom under en dåpsseremoni i en elv i Sør-Afrika i helgen.

Ytterligere åtte personer er meldt savnet, og dødstallet vil dermed trolig øke, opplyser nødetatenes talsperson Robert Mulaudzi søndag.

Mulaudzi sier at 33 personer var samlet ved bredden av Jukskei-elva i Johannesburg-forstaden Bramley Park i forbindelse med et dåpsritual lørdag. Da førte et plutselig uvær til en styrtflod av vann som kom fossende nedover elva.

I juni i år døde fire mennesker i en lignende hendelse i Limpopo-provinsen, og myndighetene sendte ut en advarsel mot å holde dåpsseremonier i elver, særlig om sommeren når stormer og styrtflod ikke er uvanlig.