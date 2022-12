Irans påtalemyndighet: Moralpolitiet nedlegges

NTB

Moralpolitiet i Iran legges ned, ifølge landets riksadvokat. Men fortsatt vil myndighetene overvåke «atferden på samfunnsnivå».

Uttalelsen fra riksadvokat Mohamed Jafar Montazeri kom under en religiøs konferanse lørdag kveld, ifølge de iranske nyhetsbyråene Irna og Isna.

Uttalelsen er gjengitt av nyhetsbyråene AP og AFP. Angivelig fikk Montazeri et spørsmål om nedleggelsen fra en person i salen.

– Moralpolitiet har ingenting med rettsvesenet å gjøre, hevdet lederen for den iranske påtalemyndigheten.

– Fortsetter å overvåke

Montazeri kom ikke med flere konkrete detaljer om tidsperspektivet for avviklingen. Hvor store endringene blir for Irans befolkning, er foreløpig uklart.

– Rettsvesenet fortsetter å overvåke atferden på samfunnsnivå, sa riksadvokaten.

Moralpolitiet – som offisielt heter «Veiledningspatruljen» – ble opprettet i 2006 og har hatt som oppgave å sikre respekten for islamsk moral som beskrevet av landets geistlige myndigheter. Styrken har blant annet passet på at iranske kvinner følger strenge regler for hvordan de skal kle seg.

Store demonstrasjoner

I Iran har det vært store demonstrasjoner mot regimet siden 22 år gamle Mahsa Amini døde i moralpolitiets varetekt i september. Hun ble pågrepet for ikke å ha dekket til håret i henhold til de strenge klesreglene for kvinner.

Unge kvinner har spilt en stor rolle i protestene, og mange har tatt av seg det påbudte hodesjalet for å vise motstand mot regimet.

Fredag sa Montazeri at det iranske hijab-påbudet kan bli revurdert og at både rettsvesenet og nasjonalforsamlingen jobber med denne saken.

Irans president Ebrahim Raisi sa dagen etter at Irans islamske fundament er nedfelt i grunnloven, men at implementeringen av grunnloven kan være fleksibel.

– Må kunne bevege seg fritt

Kritikere av det iranske regimet lar seg ikke umiddelbart overbevise om at landet nå står foran store endringer.

– Kvinner må kunne bevege seg fritt uten hodesjal, skriver en iransk aktivist på Twitter, ifølge nyhetsbyrået DPA.

Aktivisten mener avskaffelse av moralpolitiet er et første skritt, men at hovedproblemet er påbudet om hodesjal.

Stortingspresident Masud Gharahkhani, som har bakgrunn fra Iran, påpeker overfor Dagbladet at iranske demonstranter er blitt dømt til døden.

– Det spiller ingen rolle hva regimet kaller moralpolitiet, deres brutalitet og vold fortsetter, mener Gharahkhani.