Nasa: Russland har innhøstet ukrainsk hvete verdt nesten 10 milliarder kroner

Korn blir satt i land fra frakteskipet Eaubonne i Mombasa i Kenya lørdag 26. november. Fartøyet ankom Kenya med 53.300 tonn hvete, som del av de separate, men likelydende kornavtalene inngått mellom Russland og FN og Ukraina og FN. Kornavtalene sørger for at korn kan fraktes via Svartehavet. Foto: Gideon Maundu / AP / NTB

