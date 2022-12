IS påtar seg ansvar for ambassadeangrep i Afghanistan

NTB

IS påtar seg ansvaret for fredagens angrep på Pakistans ambassade i Kabul. Ambassadøren kom uskadd fra det, en livvakt ble kritisk såret.

Det fremkommer i en uttalelse fra en regional IS-gruppe som den amerikanske organisasjonen Site, et nettsted som overvåker blant annet jihadistiske nettsider, viser til.

I meldingen lørdag heter det at IS hadde «angrepet den frafalne pakistanske ambassadøren og hans vakter».

Pakistans statsminister Shehbaz Sharif har sagt at fredagens angrep var et attentatforsøk rettet mot ambassadøren, og han krever at saken etterforskes.

En talsmann for politiet i Kabul sier at en mistenkt mann er pågrepet i saken og at to våpen er beslaglagt etter at afghanske sikkerhetsstyrker hadde gjennomsøkt en bygning i nærheten.

En talsperson for ambassaden opplyser til det franske nyhetsbyrået AFP at det var en enslig angriper som «kom fram etter å ha skjult seg bak hus og begynte å skyte».

Utenriksdepartementet i Kabul har i en uttalelse fordømt angrepet på det sterkeste og lover å spore opp og straffe de ansvarlige.

Skytingen mot ambassaden kom dagen etter at den pakistanske regjeringen krevde at Taliban-regimet i Afghanistan hindrer at det blir planlagt terrorangrep mot Pakistan på afghansk jord.

Tidligere i uken tok pakistansk Taliban ansvar for et selvmordsangrep sørvest i Pakistan. Fire mennesker ble drept av bomben, som så ut til å være rettet mot politifolk som skulle beskytte helsearbeidere som vaksinerer folk mot polio.