Ekspert: Kina kan presse Russland til fredsamtaler

Russlands president Vladimir Putin og Kinas president Xi Jinping i dype samtaler under et møte i Usbekistan.

– Når de mener konflikten koster for mye kan de begynne å legge press på Russland, sier svensk fredsforsker.

Ukraina-krigen er inn i sin tiende måned, og sjansen for fred mellom de to landene har blitt mer og mer fjernt de siste månedene.

Selv om vestlige ledere har oppfordret både president Volodomyr Zeleneskyj og presdient Vladimir Putin til å sette seg ned ved forhandlingsbordet er frontene steile.

Ifølge Isak Svensson, professor ved Institutt for fred- og konfliktforskning ved Uppsala universitetet, kan Kina være nøkkelen.

Fredsforsker: Koster ikke nok for Russland ennå

– Hvis Kina går fra det de selv beskriver som nøytralitet til å begynne å presse Russland for å få slutt på konflikten – så tror jeg det kan bli en stor endring, sier han til SVT Nyheter.

Representanter fra de to landene landene har ikke møttes til samtaler siden i mars, hvor blant annet de to utenriksministeren Sergej Lavrov og Dmytro Kuleba møttes i Tyrkia.

Svensson peker på at det for tiden er lite sannsynlig at Ukraina vil forhandle, siden de nå gjør fremskritt. Samtidig er de redde for at Russland vil bruke fredsforhandlinger og den påfølgende våpenhvilen til å gjenoppbygge sine militære styrke.

Russland mener han føler krigen ikke koster dem nok til å gå i forhandlinger ennå.

Blitt mer avhengig av Kina

Det mener Svensson Kina kan være med på å endre.

– Når de føler at konflikten koster for mye, kan de begynne å legge press på Russland for å endre strategi og gå til forhandlingsbordet, sier han.

Russland og Kina er syv år inn i en 30-årig avtale om gassforsyning. Avtalen bidro til at Russland ikke var avhengig av Europa for å få solgt gassen sin, men ble til gjengjeld mer avhengig av Kina.