Nazaa'a vinner av skjønnhetskonkurranse i Qatar

NTB

Nazaa'a viftet med øyevippene og viste fram et tannrikt smil foran kameraene da hun ble kåret som vinner av en skjønnhetskonkurranse for kameler i Qatar.

– Jeg synes vår kamel gjorde det bedre enn Ronaldo og Messi, spøkte Jassim al-Kuwari, som tilhører familien som eier Nazaa'a.

Skjønnhetskonkurranser for kameler holdes regelmessig i Midtøsten.

– Dette er kulturen vår. Dette er fra en tid for lenge siden, fra våre fedre og bestefedre. I dag er det en konkurranse, en skjønnhetskonkurranse. Vi liker disse kamelene. Vi gir dem navn. De er som en del av familien, sier al-Kuwari.

Nazaa'a var blant 15 kameler som kjempet om førstepremien. Konkurransen ble holdt fredag i ørkenen i Qatar, om lag 25 kilometer fra hovedstaden Doha og fotball-VM.

Det var også melkekonkurranse blant skjønnhetene, der toppremien på 40.000 kroner gikk til kamelen som produserte mest melk. Men skjønnhetskåring av renrasede hunnkameler var hovedattraksjonen. Nazaa'as førsteplass sikret eierne 535.000 kroner.

En lege var til stede og hadde som oppgave å forsikre seg om at det ikke var brukt fillere eller Botox for å gjøre kamelene enda vakrere. I desember i fjor ble nemlig et tosifret antall kameler diskvalifisert fra en tilsvarende konkurranse i Saudi-Arabia fordi det var blitt brukt kosmetiske produkter.