WHO: 90 prosent av verdens befolkning er delvis beskyttet mot corona

NTB

Ni av ti av verdens innbyggere har en viss resistens mot covid-19, men det kan fortsatt dukke opp nye og bekymringsfulle varianter, ifølge WHO.

– WHO anslår at minst 90 prosent av verdens befolkning har et visst nivå av immunitet mot SARS-CoV-2, enten som følge av infeksjon eller vaksinering, sa generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus i Verdens helseorganisasjon (WHO) til journalister i Genève fredag.

– Vi er mye nærmere å kunne si at pandemiens krisefase er over, men vi er ikke der ennå, sa han.

Tedros mener det finnes hull i både overvåkingen, testingen og vaksineringen som kan skape perfekte forhold for en ny virusvariant som kan forårsake et betydelig antall dødsfall.