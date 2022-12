Tysklands COP27-delegasjon produserte over 300 tonn CO2

NTB

Alle flyene som fraktet den tyske regjeringens delegasjon til og fra klimatoppmøtet COP27 i Egypt, slapp til sammen ut 308 tonn av klimagassen CO2.

Det kommer fram i et svar fra det tyske utenriksdepartementet på et spørsmål fra et medlem av Forbundsdagen. Klimatoppmøtet fant sted i egyptiske Sharm el-Sheikh fra 6. til 18. november.

Departementet understreker at alle slike flyginger klimakompenseres av et annet direktorat. Politikeren som stilte spørsmålet, løsgjengeren Joana Cotar, er ikke fornøyd med det.

– Regjeringen slapp ut så mye CO2 bare på flygingene til klimakonferansen som den gjennomsnittlige tysker gjør på å kjøre bil i 150 år, sier hun.