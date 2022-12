Verdensbanken ber Kina ettergi fattige lands gjeld

Verdensbankens president David Malpass (t.v.) med Indonesias president Joko Widodo under G20-toppmøtet i Indonesia.

NTB

Verdens fattigste land betaler i år over 62 milliarder dollar - 600 milliarder kroner - i gjeldsavdrag til rikere stater. To tredeler av dette går til Kina.

Summen verdens fattigste land skylder rikere land har steget med 35 prosent i år. Verdensbanken advarer nå om at de kan være på vei inn i en giftig gjeldsspiral.

Stigende renter kan gjøre avdragene så store at de fattige landene ikke kommer noen vei.

På en konferanse i New York sier Verdensbankens president David Malpass at han vil drøfte med kinesiske ledere om de kan ettergi noe av gjelda. Ellers frykter han at det kan oppstå kaotiske statsbankerotter, skriver Reuters.