Obama ber Georgia-velgere stemme

Tidligere president Barack Obama er kommet til Georgia for å hjelpe senator Raphael Warnock foran omvalget tirsdag. Foto: Brynn Anderson / AP / NTB

NTB

Tidligere president Barack Obama kom torsdag til Georgia for å oppfordre folk til å gå mann av huse for å stemme på senator Raphael Warnock tirsdag.

Sammen med Warnock ba han velgere som var samlet i et enormt tidligere jernbaneverksted utenfor Atlanta, holde presset oppe og fortsette å strømme til valglokalene for å avgi forhåndsstemme.

Det er allerede avgitt 1,4 millioner stemmer under Demokratenes iherdige kampanje for å få folk til urnene allerede før valgdagen. Republikanerne tar det mer lugnt og satser på at velgerne til Herschel Walker møter fram på valgdagen.

Omvalget tirsdag arrangeres fordi verken demokraten Warnock eller republikaneren fikk over 50 prosent av stemmene. Warnock fikk 37.000 flere stemmer enn Walker, men det var bare 49,4 prosent fordi en tredje kandidat kapret noen prosenter.

På folkemøtet torsdag fortsatte de to demokratene kritikken av Walker som inkompetent og løgnaktig. Obama fortalte en historie om hvordan fotballstjernen Walker en gang hevdet at han lot Obama vinne i basketball, men senere innrømmet at han aldri hadde møtt ham.

– Når man gang på gang serverer åpenbare løgner, sier det noe om hva slags menneske du er, og hva slags leder du ville være hvis du var valgt inn i USAs senat, sa Obama.

Flere analytikere har påvist at det er langt flere demokrater som har stemt hittil enn republikanere. Men det er normalt. Ved valget 8. november fikk Warnock 256.000 flere forhåndsstemmer enn Walker, mens Walker fikk 200.000 flere stemmer på valgdagen.