Ankedomstol avviser Trumps forsøk på å forsinke gransking av dokumenter

NTB

En føderal ankedomstol har avvist tidligere president Donald Trumps forsøk på å hindre justisdepartementets gransking av tusener av dokumenter han tok meg seg fra Det hvite hus.

Ankedomstolen i Atlanta avviste enstemmig ordren til en lavere rettsinstans i Florida om å utnevne en spesialgransker til å gjennomgå dokumentene som ble beslaglagt i Trumps bolig Mar-a-Lago.

Dermed ville justisdepartementet vært forhindret fra å gå gjennom dokumentene i under granskingen av Trumps håndtering av saken.

Dokumentene som ble beslaglagt, omfatter tusener av dokumenter som skulle vært plassert i statens arkivsystem, og som dermed er statens eiendom, inkludert rundt 100 hemmeligstemplede og topphemmelige dokumenter.

Kjennelsen i Atlanta er en klar seier for den føderale påtalemyndigheten og et surt slag mot Trumps forsøk på å hindre gransking av ham. Alle tre dommerne er utpekt av republikanske presidenter, inkludert to som Trump selv utpekte.

De tre dommerne i Atlanta fastslo at det ikke var noe ulovlig ved FBIs ransaking av Mar-a. Lago og beslag av dokumentene, og at dommeren i Florida ikke hadde myndighet til å begrense justisdepartementets gransking.

De avviste også Trumps påstand om at ransakingen og beslaget krenket hans rettigheter, og at han som tidligere president hadde rett til spesialbehandling.

Kjennelsen fjerner dermed begrensninger som ville ha hemmet granskingen til spesialetterforsker Jack Smith, som ble utnevnt 18. november for å granske om Trump var involvert i stormingen av Kongressen i fjor, og håndteringen av dokumentene.

Justisminister Merrick Garland oppnevnte Smith for å beskytte departementet mot anklager om at de politiserer granskingen etter at Trump kunngjorde at han vil stille som president i 2024.