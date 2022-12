Macron på USA-tur: Gikk hardt ut mot vertens handelspolitikk

NTB

President Emmanuel Macron gjentok torsdag sin frustrasjon over amerikanske subsidier til hjemlig industri. – Dette skaper ulike konkurransevilkår, sa han.

Macron er på statsbesøk i Washington for å ha samtaler med blant andre president Joe Biden og lederne i Kongressen. Det hvite hus slår til med statsmiddag torsdag kveld lokal tid.

Macron ble tatt imot av president Biden og en æresvakt med representanter fra alle våpengrener i stram givakt. Besøket til det franske presidentparet er det første i Bidens presidenttid, da koronapandemien lenge gjorde større sosiale sammenkomster umulig.

Etter velkomstformalitetene møttes de to presidentene i det ovale kontor for en bredt anlagt samtale om temaer som Vestens konfrontasjon med Russland i Ukraina, håndteringen av økende kinesiske ambisjoner og, ikke minst, handelsforbindelsene og konkurransepolitikk.

Interessekonflikt

Selv om møtet var preget av smilende ansikter og en tydelig vennskapelig tone mellom de to allierte, ligger en ulmende interessekonflikt på handelsfeltet under. Bidens nye lov Inflation Reduction Act (IRA) har vekket bekymring hos Macron og flere andre europeiske ledere.

Den innebærer at milliarder av dollar skal overføres til klimavennlig industri, med sterk vekt på hjemlige bedrifter.

Det hvite hus fremstiller IRA som et banebrytende tiltak for å revitalisere amerikansk industri og fremme teknologien som skal føre fram til et mer klimavennlig samfunn.

– Ingen kosetur

Macron frykter imidlertid at amerikanske subsidier skal true arbeidsplasser både i Frankrike og andre europeiske land.

Frankrikes president Emmanuel Macron og USAs president Joe Biden under pressekonferansen i Det hvite hus. Foto: Susan Walsh / AP / NTB Les mer Lukk

Før avreisen til Washington gjorde den franske presidenten det klart at han ikke skulle på noen kosetur, men at alvorlige utfordringer skulle tas opp under samtalene.

– Konsekvensene av IRA er kanskje at du vil fikse egne problemer, men øke mine. Jeg beklager at jeg er så direkte, sa Macron onsdag med adresse til Biden. Han la til at en slik politikk kan splitte Vesten.

Justeringer

I etterkant av samtalen i Det hvite hus erkjente Biden at det er elementer i IRA som kan forbedres.

– Det er justeringer vi kan gjøre, sa han, og lovte at jobbskaping i USA ikke skal gå på bekostning av arbeidsplasser i Europa. Hva som konkret kan endres i loven, gikk han ikke inn på.

Macron fulgte opp med en uttalelse om at USA og Frankrike lykkes ved å jobbe sammen, og ikke når landene står mot hverandre.

Han sa at innsatsen for å stanse klimaendringene er prisverdig, men at subsidiene det legges opp til vil være et stort tilbakeslag for europeiske selskaper.

Støtte til Ukraina og iranere

Etter samtalen kom det også en felles kunngjøring der presidentene både lovet langvarig støtte til Ukraina, hyllet iranske demonstranter og lovet å stå sammen for å møte kinesiske utfordringer.

– USA og Frankrike vil fortsatt samordne våre bekymringer når det gjelder Kinas utfordring av en regelbasert internasjonal orden, deriblant respekt for menneskerettigheter, het det i uttalelsen fra Det hvite hus.

Men de to lovet også å jobbe sammen med Kina om viktige globale saker som klimaendringene.

Biden og Macron uttrykte også respekt for alle som demonstrerer i Iran, spesielt for kvinner og unge, «som på modig vis protesterer for å få frihet til å utøve sine menneskerettigheter og grunnleggende friheter».

Når det gjaldt Ukraina, lovet de to å støtte landet både militært, politisk og humanitært «så lenge det trengs».

Pomp og prakt

Dagen blir rundet av med en statsmiddag og en meny som ikke står noe tilbake fra det franske superkokker får til. Alle vinene er selvsagt fra amerikanske produsenter.

Under første dag av besøket fikk Macron også en rundtur på Nasas hovedkvarter, han nedla krans på æreskirkegården Arlington og møtte politiske ledere i Kongressen på Capitol Hill.