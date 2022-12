Mange videoer på Tiktok inneholder vold utført av Wagner-gruppen

NTB

NewsGuard har funnet 160 videoer på Tiktok som forherliger vold utført av leiesoldater i den russiske Wagner-gruppen, stikk i strid med Tiktoks retningslinjer.

I en ny rapport skriver NewsGuard at videoene er sett over en milliard ganger.

Gruppa jobber med å overvåke nettet og avsløre desinformasjon og innhold som strider mot retningslinjene til de ulike plattformene.

Noen av videoene viser tilsynelatende drapet på Jevgenij Nuzjin, en tidligere russisk leiesoldat. En av dem har fått minst 900.000 leserklikk før den ble fjernet.

Nuzjin ble rekruttert av Wagner-gruppen mens han sonet en drapsdom. Han ble senere tatt til fange av ukrainske soldater og fortalte da til journalister at han hadde byttet side frivillig. Deretter antas det at han ble utlevert til russiske styrker som ledd i en fangeutveksling, ifølge Sky News. Få dager senere dukket det opp videoer på en Telegram-kanal som knyttes til Wagner-gruppen, som viser at Nuzjin blir drept.

Ifølge Newsguard har de også funnet andre videoer på Tiktok som hyller vold mot ukrainere, som hevdes å være nazister.

En talsperson for Tiktok sier ifølge SkyNews at plattformen ikke skal ha hatefullt eller voldelig innhold, og at mange av videoene er fjernet.