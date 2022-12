40 prosent av strømnettet i Ukraina er fortsatt ute av drift

NTB

Rundt 40 prosent av strømnettet i Ukraina er fortsatt være ute av drift, melder et privat kraftforsyningsselskap.

Mye gjenstår før hele nettet er oppe, en uke etter at den siste bølgen med russiske raketter mot kraftverk og transformatorstasjoner mørkla store deler av landet i lange perioder. Flere millioner mennesker mistet strømmen.

– Russland har ødelagt 40 prosent av Ukrainas energisystem med terrorraketter. Flere titall arbeidere ble drept eller såret, skriver selskapet DTEK i sosiale medier.

DTEK legger til at ingeniører gjør alt for å stabilisere energiforsyningen og at team med teknikere arbeider dag og natt for raskt å få nettet opp igjen.

Ukrainske myndigheter opplyste onsdag at ni personer hadde mistet livet i brann-relaterte hendelser det siste døgnet. Tusenvis av ukrainere tyr til primuser og andre former for alternativ oppvarming, noe som øker brannfaren.