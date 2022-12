Business Insider: George W. Bush prøvde å endre historien om 11. september

Avklassifiserte dokumenter fra 11. september-kommisjonens møte med daværende president George W. Bush viser hvordan han toner ned advarslene han fikk fra CIA i forkant av terrorangrepet 11. september 2001.

29. april 2004 holdt daværende president George W. Bush et noe uvanlig møte på kontoret sitt i Det hvite hus. To og et halvt år etter terrorangrepet 11. september, måtte han og daværende visepresident Dick Cheney svare på alle spørsmålene 11.september-kommisjonen måtte ha.

Notatene fra dette møtet har vært hemlighetsstemplet. Frem til nå.

Skulle undersøke hva Bush visste før angrepet

En av hovedhensiktene for møtet var at 11. september-kommisjonen skulle få en oversikt over hva Bush og Cheney visste før den skjebnesvangre septemberdagen i 2001.

CIA-direktør George Tenet hadde ved flere anledninger i forkant av angrepet personlig advart Bush om at al-Qaida, med Osama Bin Laden i spissen, planla et angrep mot USA.

Det kommer blant annet frem i et topphemmelig dokument, kalt «Presidentens daglige briefing» (PDB), som Bush fikk på morgenen 6. august 2001. Dokumentet kommer med en direkte advarsel om at Bin Laden hadde til hensikt å slå til innad i USA.

I 2004 hadde PDB-dokumentet blitt offentliggjort, og politiske kommentatorer hadde allerede begynt på narrativet om at Bush hadde feilet i å holde landet trygt, og ignorert de mange advarslene i forkant av angrepet.

Ble advart 40 ganger før 11. september

Hva visste egentlig George W. Bush før angrepene? Ifølge CIA ble han advart hele 40 ganger om at al-Qaida planla terrorangrep. Les mer Lukk

De nylige avklassifiserte dokumentene viser at medlemmene av kommisjonen ga Bush flere sjanser til å anerkjenne at han og hans administrasjon hadde mottatt flere advarsler om et forestående angrep fra al-Qaida.

Det skriver Business Insider som har fått tilgang til dokumentene.

To uker før møtet i Det hvite hus skal kommisjonen ha snakket med CIA-sjef Tenet. Da kom det frem at Tenet våren og sommeren 2001 hadde advart Bush ikke mindre enn 40 separate ganger om at et stort angrep fra al-Qaida kunne komme.

Bush holdt likevel hardnakket på sin egen fortelling om hva som skjedde i forkant av angrepet.

Den tidligere presidenten sa at først og fremst ble al-Qaida-trusselen presentert for ham, som noe som nesten utelukkende kunne skje utenlands, og ikke på amerikansk jord. Dette til tross for at et av dokumentene, det han fikk 6. august, hadde tittelen «Bin Laden fast bestemt på å angripe i USA».

Ifølge Bush er det dokumentet den eneste gangen han ble brifet om et mulig angrep på amerikansk jord.

– Men det var ingen handlingskraftig etterretning om en slik trussel, sa Bush til kommisjonen ifølge møtereferatet.

Dette fordi ingen fortalte ham hvordan, når eller hvor terrorgruppen ville slå til. Han kalte dokumentet «historisk av natur» siden den bygde på en del al-Qaida-historie og tidligere angrep.

Bush ville ikke skylde på noen

Insider mener Bushs implikasjon den gang viser at han ønsket at kommisjonen, og dermed offentligheten, skulle tro at ingen kunne ha forutsett at al-Qaida skulle sette i gang et storstilt angrep på amerikansk jord.

George W. Bush ønsket ikke at noen enkeltmennesker skulle få skylden for å ikke ha forutsett terrorangrepet. Les mer Lukk

Det kommer også frem i dokumentet at det var viktig for Bush at ingen enkeltpersoner skulle få skylden for at angrepet ikke ble forutsett.

– Det bør ikke handle om å skylde på folk, sa Bush.

Han mente landet var dårlig tjent med å skulle spille «skyldspillet». Han så ikke mye poeng i å tildele personlig skyld for angrepet da han mente ingen ønsket at noe sånt skulle skje. «Alle ville ha flyttet himmel og jord for å stoppe det», står det i referatet.

Da møtet fant sted var det bare litt over seks måneder til presidentvalget, hvor Bush stilte til gjenvalg. Kommisjonens rapport skulle publiseres i juli, bare snaue to måneder før det amerikanske folket skulle gå til stemmeurnene.

Flere ubesvarte spørsmål

Heldigvis for Bush pekte ikke 11. september-kommisjonens rapport noe særlig på den sittende presidenten.

– Vi valgte i stedet å legge frem fakta vi hadde avdekket å la offentligheten, og til syvende og sist historien, foreta vurderinger basert på den faktiske oversikten, sier et av medlemmene, Richard Ben-Veniste til Business Insider.

Rapporten nevner nemlig dokumentet Bush fikk den 6. august, hvor et angrep på amerikansk jord eksplisitt ble advart mot, og sier videre at det «ikke finnes noen indikasjon på ytterligere diskusjoner» fra Bush og hans team angående et slikt terrorangrep.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Terrorangrepene 11. september rammet blant annet World Trade Center i New York. Les mer Lukk

Kommisjonens rapport er også full av advarsler fra CIA og antyder en økende bekymring blant presidentens anti-terrorteam. At alarmklokkene ikke ringte hos Bush selv, skyldes hovedsakelig institusjonelle problemer som «fantasi, politikk, evner og ledelse», står det i rapporten.

Likevel gjenstår det flere spørsmål knyttet til disse advarslene Bush skal ha fått. 11. september-kommisjonen skal ha fått en rapport på 7000 ord som i detalj beskriver alle al-Qaida-advarslene både Clinton- og Bush-administrasjonene skal ha mottatt før 11. september. Dette dokumentet er av ukjent grunn fortsatt hemlighetsstemplet.