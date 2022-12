Tidligere bankdirektør i Danmark dømt til å betale 231 millioner for medvirkning til konkurs

NTB

En tidligere direktør i Roskilde Bank er i dansk høyesterett dømt til å betale 231 millioner kroner for sin rolle i tiden fram mot bankens konkurs i 2009.

Summen tilsvarer 318 millioner norske kroner.

Direktøren ble kjent skyldig i å ha vært ansvarlig for at det ble gitt store lån uten kredittvurdering i årene forut for krakket.

Det er det statlige danske tilsynsorganet Finansiel Stabilitet som har reist saken mot Roskilde Bank. Det har tatt fem år å behandle saken i rettsvesenet. Den er en av de største tapssakene under finanskrisen.

Fire andre medlemmer av styret i banken er frifunnet. Da saken ble behandlet i landsretten, ble alle saksøkte frifunnet, men Financiel Stabilitet anket dommen mot banksjefen. I landsretten krevde Financiel Stabilitet at det skulle erstattes et beløp på en milliard kroner, men etter frifinnelsene ble dette barbert ned til en tredel.

Den 3. mars 2009 ble Roskilde Bank, en av Danmarks største provinsbanker, erklært konkurs. Tapene kom opp i rundt ti milliarder danske kroner. Særlig var engasjementene med fire eiendomsutviklere dyre.

Banksjefen hadde fratrådt da konkursen inntraff, men høyesterett mener han spilte en viktig rolle i tiden før ved å gi store lån uten kredittvurdering. Derfor skal han betale regningen, heter det i dommen.