Russland hardt ut mot vedtak i Berlin om hungersnøden i Ukraina under Stalin

NTB

Russiske myndigheter mener Tyskland «demoniserer» Russland gjennom et vedtak som omtaler hungersnøden i Ukraina på 1930-tallet som folkemord.

Resolusjonsforslaget ble lagt fram i Forbundsdagen av de tre partiene i statsminister Olaf Scholz' regjeringskoalisjon – Sosialdemokratene SPD, De Grønne og FDP, samt kristeligdemokratene CDU/CSU.

Samtlige partier fordømte hungersnøden som Josef Stalin anklages for å ha vært ansvarlig for, men to partier – ytre høyre-partiet AfD og venstrepartiet Die Linke, avsto fra å stemme for resolusjonen som ble vedtatt ved håndsopprekning.

I resolusjonen slås det fast at hungersnøden ikke var resultat av feilslåtte avlinger, men at den politiske ledelsen under Stalin var ansvarlig. Minst 3 millioner mennesker døde under hungersnøden, og noen mener dødstallet var langt høyere.

Regjeringen i Moskva beskylder Tyskland for å forsøke å omskrive historien og se bort fra at de heller burde vise anger for alle de lidelser som landet forårsaket under andre verdenskrig.

– Tyskland forsøker å minske sin egen skyldfølelse, heter det i en uttalelse fra det russiske utenriksdepartement.

Historikerne er delt i spørsmålet om hungersnøden var folkemord. Hovedpoenget er om Stalin hadde som mål å drepe alle ukrainere for å slå ned en uavhengighetsbevegelse mot Sovjetunionen, eller om hungeren var resultat av en feilslått politikk kombinert med ugunstige naturforhold.

Uansett ligger hungersnøden, som ukrainerne kaller holodomor, bak en rotfestet bitterhet mot Russland i Ukraina. 17 andre land i verden har betegnet hungerkatastrofen som folkemord.