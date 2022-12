Borrell vil sørge for at Russland betaler for gjenoppbyggingen av Ukraina

EUs utenrikssjef Josep Borrell krever at Russland betaler for gjenoppbyggingen av Ukraina. Foto: Jean-François Badias / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

EUs utenrikssjef Josep Borrell sier han skal diskutere alle lovlige midler som kan sørge for at Russland betaler for å bygge opp Ukraina igjen etter krigen.