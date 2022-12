Tallet på dødsofre stiger etter eksplosjon i Afghanistan

NTB

Tallet på drepte i en voldsom eksplosjon i den nordlige byen Aibak i Afghanistan onsdag er steget til 21, melder lokale myndigheter.

Eksplosjonen skjedde i en skole som underviser i islam, og mange av ofrene er elever. Minst 24 er meldt skadd. Tjenestemenn fra Taliban, som styrer Afghanistan, opplyser at eksplosjonen skjedde under formiddagsbønnen.

En video som er spredd i sosiale medier, viser personer som prøver å ta seg fram mellom livsløse kropper. Deler av taket raste sammen under det kraftige trykket. Innholdet i videoen kan ikke bekreftes av uavhengige kilder.

Selv om årsaken til eksplosjonen ennå ikke er kjent, går de første spekulasjoner i retning av et målrettet angrep. Etter at Taliban tok kontroll over Afghanistan i august 2021, har det vært en rekke angrep fra militante islamister i IS.