Vaksineringskampanje for eldre vekker håp om lettelser i Kina

NTB

En planlagt vaksineringskampanje rettet mot eldre kinesere, vekker håp om lettelser i de strenge koronarestriksjonene i landet.

De strenge tiltakene har vakt stadig mer frustrasjon, og de siste dagene har folk mistet tålmodigheten, og det brøt ut omfattende protester i mange av Kinas større byer.

Men samtidig med at myndighetene slo hardt ned på protestene, ble det også antydet at en lettelse av restriksjonene kunne være på vei.

Visestatsminister Sun Chunlan sa i en tale onsdag at omikronvarianten er i ferd med å svekkes, og at vaksineringsgraden er i ferd med å bedres.

Samtidig steg børsene etter at en kampanje for å vaksinere eldre ble kunngjort tirsdag.

Lav vaksineringsgrad særlig av eldre, som er mer skeptiske til vaksinen enn yngre kinesere, er en av de største hindringene for å avslutte tiltakene som har ført til at mange har endt i isolasjon hjemme i uker og måneder når det blir oppdaget bare ett smittetilfelle.

Den lave vaksineringsgraden av eldre bidrar også til at det er en lav vaksineringsgrad i Kina generelt, og siden nullvisjonen har gjort at få er smittet, er det stor risiko ved å lette for raskt på restriksjonene.