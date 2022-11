Fleetwood Mac-sanger og låtskriver Christine McVie (79) er død

NTB

Fleetwood Mac-medlem Christine McVie er død, 79 år gammel, opplyser familien.

Sangeren og låtskriveren er død etter en tids sykdom, opplyser familien.

– På vegne av Christine McVies familie er det med tungt hjerte at vi opplyser om Christines død, heter det i et Facebook-innlegg.

Christine McVie ble en viktig låtskriver for bandet. Hun ble medlem av britisk-amerikanske Fleetwood Mac i 1970 da hun giftet seg med bassisten John McVie. Åtte sanger hun skrev og sang er med på deres Greatest Hits-album, blant dem «Don't Stop», «Little Lies», «Everywhere», «Over My Head» og «You Make Loving Fun».

I 1998 ble den britiske sangeren og pianisten, som medlem av Fleetwood Mac, innlemmet i Rock and Roll Hall of Fame og fikk Brit Award for enestående bidrag til musikken.

Etter 28 år i bandet forlot hun det i 1998, men i 2014 var hun tilbake igjen – og de dro ut på turné igjen.

I sin uttalelse ber familien alle om å huske Christine som et utrolig menneske, en høyt aktet musiker som var elsket over alt.