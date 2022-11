Prins Williams gudmor trakk seg fra det britiske hoffet etter «uakseptabel oppførsel» mot gjest

NTB

Prins Williams gudmor har sluttet ved det britiske hoffet etter at en gjest ved et arrangement sa at hun flere ganger ble spurt hvor hun «egentlig» kom fra.

Det var aktivisten Ngozi Fulani som på Twitter fortalte om oppførselen til den det som først ble beskrevet som en ansatt ved hoffet. Fulani deltok på et arrangement på Buckingham Palace i regi av dronning Camilla tirsdag.

Den ansatte har vist seg å være lady Susan Hussey (83), prins Williams gudmor, skriver Sky News.

Hun skal gjentatte ganger ha spurt Fulani hvor hun «egentlig» er fra, til tross for at Fulani fortalte at hun var født og oppvokst i Storbritannia.

– Jeg skjønner at det blir en utfordring å få deg til å si hvor du er fra, skal Hussey ha sagt til Fulani, og spurt hvor «folket» hennes kommer fra.

– Uakseptabelt

Fulani skriver at hun i etterkant satt igjen med blandede følelser knyttet til hele arrangementet, som ble holdt for å sette søkelyset på vold mot kvinner og jenter. I tillegg til dronning Camilla var det flere andre kongelige til stede, blant annet Danmarks kronprinsesse Mary og Belgias dronning Mathilde.

Buckingham Palace uttaler at de tar hendelsen på det største alvor og kalte den ansattes kommentarer for uakseptable.

– Personen det gjelder ønsker å unnskylde oppførselen sin og har sluttet i stillingen sin med umiddelbar virkning. Alle de ansatte ved hoffet blir nå minnet om mangfold- og inkluderingsretningslinjene de er pålagt å rette seg etter til enhver tid, heter det i en uttalelse.

Skuffet

Husseys gudsønn, prins William, sier i en uttalelse at det var svært skuffende å høre hva som hadde hendt.

– Åpenbart så var jeg ikke til stede, men rasisme har ikke noen plass i samfunnet vårt. Kommentarene var uakseptable, og det er helt rett at personen har trukket seg fra stillingen sin med umiddelbar virkning, sier prinsen i en uttalelse.

Mangel på mangfold

Dronning Camilla hilser på aktivisten Ngozi Fulani (fremme til høyre) på et arrangement på Buckingham Palace tirsdag. Foto: Kin Cheung / AP / NTB Les mer Lukk

Hendelsen kommer i etterkant av at prins Harry og hertuginne Meghan i fjor fortalte om sine opplevelser med rasisme i kongefamilien. I et intervju sa de at et ikke navngitt medlem av hoffet skal ha uttrykt bekymring for hvilken hudfarge deres førstefødte barn, Archie, kom til å få.

I fjor offentliggjorde også den britiske kongefamilien og hoffet for første gang hvor mange av deres ansatte som har etnisk minoritetsbakgrunn, og innrømmet at det ikke hadde blitt gjort tilstrekkelige framskritt når det gjelder mangfold og inkludering.