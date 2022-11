IS bekrefter at lederen deres er drept

NTB

IS-leder Abu Hasan al-Hashemi al-Qurashi er drept, ifølge talsperson for ekstremistgruppen, Abu Omar al-Muhajir.

Al-Muhajir opplyser ikke når eller hvor al-Hashemi ble drept, men sier i en talemelding på Telegram at det skjedde i kamp.

Abu Hasan al-Hashemi al-Qurashi ble i mars utpekt som den tredje lederen siden IS ble grunnlagt. Det skjedde etter at ekstremistgruppens tidligere leder Abu Ibrahim al-Quarashi sprengte seg selv i luften i februar for å unngå å bli tatt til fange av amerikanske soldater.

Hans forgjenger, Abu Bakr al-Baghdadi, som var leder da IS var på sitt største og kunngjorde gruppas selverklærte «kalifat» i 2015, ble drept i Idlib-provinsen i Syria i oktober 2019.

Det som er igjen av IS, har gått under jorden i Syria etter at de mistet siste rest av territoriet de kontrollerte i mars 2019. Ekstremistgruppen utfører fortsatt angrep i både Syria og Irak, og har tatt på seg ansvaret for flere terrorangrep i andre deler av verden.

IS' nye leder skal være Abu al-Hussein al-Husseini al-Qurashi.