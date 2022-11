Norge og Tyskland vil ha Nato-samarbeid for å sikre kritisk infrastruktur

NTB

Norge og Tyskland vil ha et Nato-senter som skal overvåke undersjøisk infrastruktur som gassrørledninger.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og Tysklands statsminister Olaf Scholz er enige om å foreslå at Nato oppretter et senter for å styrke beskyttelse av undersjøisk energiinfrastruktur.

Europa og Tyskland er helt avhengig av norsk gass etter at Russland kuttet gassforsyningen til Europa. Norge har økt gassproduksjonen og bidratt til at europeiske land har kunnet fylle sine gasslagre før vinteren.

– Avgjørende betydning

Det er av avgjørende betydning, både økonomisk og sikkerhetsmessig, at forsyningen av norsk gass til Europa opprettholdes. Norge har derfor, også sammen med allierte, gjennomført en rekke tiltak for å beskytte gassforsyningen. Det er likevel et behov for å gjøre mer og bringe sivile og militære kapasiteter sammen, sier Støre.

– Derfor har statsminister Scholz og jeg i dag tatt et uformelt initiativ for å styrke sikkerheten for energileveranser til Europa. Vi foreslår at det opprettes et Nato-senter for å styrke beskyttelse av undersjøisk energi-infrastruktur, sier han.

Møter Stoltenberg

Et slikt senter bør organiseres i samarbeid med privat sektor, sånn at man kan samordne planer og sikkerhet for å forhindre framtidig sabotasje, mener Støre og Scholtz.

Forslaget overleveres Nato-sjef Jens Stoltenberg senere onsdag, når Støre og Scholz møter ham til middag.

Støre er i den tyske hovedstaden blant annet for å delta på Berlin Security Conference.