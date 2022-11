Russland hevder å ha tatt kontrollen i tre ukrainske landsbyer

NTB

Russiske styrker skal ha tatt kontroll over tre ukrainske landsbyer i nærheten av byen Bakhmut, som Russland har forsøkt å vinne kontroll over siden i sommer.

– I Donetsk har russiske styrker etter en offensiv frigjort bosetningene Bilohorivka og Persje Travnja fullt ut, heter det i en uttalelse fra det russiske forsvarsdepartementet.

Bilohorivka ligger 25 kilometer nord for Bakhmut, mens Persje Travnja, som heter Ozarianjvka på ukrainsk, ligger 20 kilometer sør for byen.

Senere onsdag kunngjorde Russland at også Andrivka, sør for Bakhmut, er under deres kontroll.

Russiske styrker har siden tilbaketrekkingen fra Kherson vært desperate etter en seier på slagmarken, og har rettet mye av styrken sin mot nettopp Bakhmut.