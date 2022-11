Hvor utsatt er Moldova slik situasjonen er nå?

Ukraina-krigen:

I våres annonserte Putins generalstab at de ville prøve å ta utbryterregionen Transnistria i Moldova. Det har de ikke lyktes med. – Når militærmakten ikke virker, åpner det seg muligheter langs andre spor, sier Tormod Heier.

Europas fattigste land, Moldova, er et av landene som ufrivillig har havnet i kryssilden under Ukraina-krigen.

Landet, som ligger klemt mellom Romania og Ukraina, har i likhet med Polen opplevd at rester av raketter har slått ned på deres side av grensen. Dog har ingen mistet livet som følge av det i ennå i Moldova.

De opplever også strømbrudd som følge av russiske rakettangrep, og rammes hardt når Russland stenger igjen gasskrana.

I tillegg skapte det stor frykt i landet når deres egne russisk-støttede seperatister i regionen Transnistria, begynte å yppe til bråk.

Hevder Russland driver med «energiutpressing»

Men hvor utsatt er egentlig Moldova slik situasjonen er nå?

– Med de store problemene som russiske styrker opplever i Ukraina er det nærliggende å tro at Moldova er trygge for russiske angrep, sier Tormod Heier, professor ved Forsvarets høgskole.

– Men det er ikke det samme som å si at Moldova ikke utsettes for andre typer av politisk press. For når militærmakten ikke virker, åpner det seg muligheter langs andre spor, som for eksempel energisporet og flyktningesporet.

Tormod Heier er professor i militær strategi ved Forsvarets Høgskole.

Landet er nemlig hardt rammet av energikrisen som alle europeiske land nå kjenner på. Forrige uke opplevde også landet å være uten strøm i to timer som følge av at russiske missiler regnet over viktig ukrainsk infrastruktur. Dette fordi det moldoviske energisystemet er koblet til det ukrainske nettet, skriver Newsweek.

Moldova er også det eneste landet i Europa som er helt avhengig av russisk gass, og ettersom gassen gradvis stenges ned vil det russiske presset på myndighetene i Chisinau kunne få mer kraft, mener Heier.

Historiker Igor Casu, førsteamanuensis og direktør for Senter for studier av totalitarisme ved Statens universitet i Moldova i Chisinau, sier til Newsweek at Russland driver med «energiutpressing»

Russland kan ha interesse av politisk uro i Moldova

Moldova er også Europas fattigste land, med bare 3,5 millioner innbyggere. Ukrainske flyktningstrømmer på rundt 200.000 mennesker vil derfor være en stor belastning på utdannings- og helsesystemet i landet.

– Det kan nøre opp under sosiale spenninger og uro, mener Heier.

Ukrainske flyktninger i Moldova.

– Av dette følger det ofte politiske styringsproblemer, noe russerne kan ha interesse av, for eksempel dersom Moldova får innvilget EU-søknaden sin. Dette vil, sett fra Moskva, være et geopolitisk tap.

Heier: – Sett fra Russlands side vil dette være gunstig

Moldova har vært et selvstendig land siden Sovjetunionens ble oppløst i 1991, men deres historie som uavhengig republikk har blitt preget av korrupsjon, fattigdom og en voldsom krig mot separatister i Transnistria.

Siden den gang har Transnistria vært en de facto uavhengig stat i Moldova, selv om den er internasjonalt anerkjent som en del av landet.



Flagget til Russland og Transnistria vaier i vinden nær monumentet til den russiske militærsjefen Alexander Suvorov fra 1700-tallet, i byen Tiraspol, hovedstaden i Transnistria – Moldovas pro-russiske utbryterregion på den østlige grensen til Ukraina.

Og selv om Moldova er betegnet som et nøytralt land, og ikke tillater utplassering av væpnede styrker fra andre stater på sitt territorium, har om lag 1500 russiske tropper vært stasjonert i Transnistria siden våpenhvilen i 1992, angivelig for «fredsbevaring».

I april ble det meldt om en serie eksplosjoner i regionen. Disse ble av Moldovas etterretningstjeneste ansett for å være et potensielt forsøk fra Kreml på å kaste landet ut i kaos.

– Kan Russland finne på å bruke Transnistria til noe?

– Sett med russiske øyne kan de 1500 såkalte fredsbevarende russiske styrker være et lite, men svært viktig, fremskutt brohode. For dersom det oppstår uroligheter i denne regionen vil dette kunne ses på som en sikkerhetstrussel i Ukraina. Dermed vil myndighetene i Kyiv måtte risikere å overføre knappe forsvarsressurser fra frontlinjene i Donbas og Kherson over til grensen mot Moldova, sier Heier.

– Sett fra Russlands side vil dette være gunstig, mens for ukrainerne vil dette kunne være brysomt.



Ukrainske grensevakter står ved et sjekkpunkt ved grensen til Moldovas ubryterregion Transnistria.

Men så lenge russerne gjør det dårlig i Donbas mener Heier det er lite sannsynlig at de vil klare å etablere et nytt frontavsnitt i Moldova. Da vil det være lettere å nøre opp under sosial uro og frykt for kalde privathjem i det moldoviske sivilsamfunnet, mener han.

– Krig er uforutsigbart

I vår uttalte presidents Vladimir Putins generalstab at russiske styrker ville forsøke å nå Transnistria. I likhet med mye annet i krigen, har de ikke lyktes med dette. Og foreløpig ser det ut til at Moldova klarer å holde seg utenfor den væpnede konflikten, mener Heier.

– Men dersom et ustabilt Moldova kan tjene russiske sikkerhetsinteresser, for eksempel i Ukraina, så kan det aldri utelukkes at noe vil kunne skje også i Moldova. Det er egentlig bare fantasien som setter grenser fordi krig er i sin natur uforutsigbart, legger han til.

– Med tap i Ukraina, kunne en desperat Putin finne på å skifte fokus mot Moldova, for å levere en seier til det russiske folk?

– Nei, det tror jeg ikke. Moldova er for langt unna det russiske moderlandet, og de russiske styrkene har verken kapasitet eller kompetanse til å gjennomføre en større luftoperasjon inn i Transnistria, der de kan opprettholde et nytt frontavsnitt i måned etter måned.