London-politiet: Hertuginne Meghan mottok drapstrusler da hun jobbet som kongelig

NTB

Hertuginne Meghan mottok «fæle og veldig reelle» drapstrusler da hun jobbet som kongelig i Storbritannia, ifølge en avtroppende leder i London-politiet.

– Vi hadde etterforskere som undersøkte dette. Folk har blitt tiltalt for disse truslene, forteller Neil Basu, en avtroppende leder i London-politiet, i et intervju med Channel 4 News som ble sendt tirsdag.

Han sa at i sin tid som sjef for avdelingen for terrorbekjempelse måtte han håndtere alvorlige trusler fra høyreekstreme både mot hertuginne Meghan og ektemannen prins Harry.

De to flyttet i 2020 til USA og sluttet å jobbe som kongelige. Prins Harry har siden uttalt at han ikke føler seg trygg når de besøker Storbritannia.

Snakket om behandlingen

Basu sier at han skjønner at hertuginne Meghan følte seg konstant truet.

– Om du hadde sett det som ble skrevet, og du var den som mottok det, den typen retorikk som er på nettet, og hvis du ikke vet det jeg vet, så ville du følt deg truet hele tiden, sier Basu ifølge BBC.

Ekteparet har ved flere anledninger snakket offentlig om den dårlige behandlingen de ble utsatt for, før de flyttet, og hvordan det påvirket deres psykiske helse. Allerede i 2016, etter at det ble kunngjort at de var et par, gikk prins Harry ut og kritiserte både tonen i mediedekningen av Meghan og «trollene» i sosiale medier som siktet seg inn mot henne.

– Økende trussel

Basu gikk også i intervjuet inn på terrortrusselen fra høyreekstreme og sa at det var den raskest voksende utfordringen han jobbet med.

– Da jeg startet i avdelingen for terrorbekjempelse i 2015, sto det for omtrent 6 prosent av arbeidsmengden. Da jeg forlot avdelingen for 15–16 måneder siden, sto det for over 20 prosent av arbeidsmengden, sier han.

Basu har jobbet over 30 år i London-politiet og har også vært ansvarlig for de kongeliges sikkerhet.