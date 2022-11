Russisk krypto-milliardær omkom i mystisk helikopterulykke i Sveits

«Det er med stor sorg at Libertex Group bekrefter dødsfallet til sin medgründer og styreleder, Vyacheslav Taran, etter en helikopterulykke som fant sted på vei til Monaco fredag 25. november 2022. Vyacheslav etterlater seg kona Olga og tre barn. (Foto: Libertex Group)

Den russiske forretningsmannen Vyacheslav Taran (53), med tilknytning til Russlands etterretningstjenester, omkom i en helikopterkrasj i Lausanne i Sveits.

Nå stilles det spørsmål ved omstendighetene rundt ulykken.

Taran skal ha vært ansvarlig for å hvitvaske svarte russiske penger i et nett av kryptotransaksjoner.

53-åringens bortgang er bekreftet av den russiske ambassaden i Paris.

Vyacheslav Taran var en fintech-gründer og en publisert forfatter, med lang erfaring i finansbransjen.

Ulykken omtales som en «ryddeaksjon»



I det pro-russiske mediet Telegram omtales helikopterulykken som en «ryddeaksjon» av den den tidligere separatistlederen i Luhansk, russiske Marat Bashirov.

Det skriver blant andre New York Post og The Sun og Berlingske. Avisene refererer til en rapport fra det ukrainske nyhetsbyrået UNIAN. Her beskrives Vyacheslav Taran som en styrtrik kryptomilliardær og en svært innflytelsesrik forretningsmann.

Taran var grunnleggeren av handels- og investeringsplattformen Libertex og Forex Club, men har vært koblet til russiske etterretningstjenester flere ganger. Han satt med andre ord på viktig informasjon om Russlands E-tjenester.

Passasjer kansellerte rett før avgang



Helikopteret han var om bord i skal ha lettet fra Lausanne i Sveits 25. november.

I 13-tiden skal helikopteret ha styrtet nær landsbyen Eze nær Monaco. Den 35 år gamle franske helikopterpiloten overlevde ikke styrten.

Det skulle også ha vært en tredje person om bord, men passasjeren kansellert reisen i siste liten.

Ulykken føyer seg inn i rekken av flere mystiske og uforklarlige dødsfall i den russiske eliten. Flere av de døde er funnet drept i sine egne hjem, mens andre har mistet livet i det som beskrives som voldsomme ulykker.

Etterlater seg kone og barn



I 1997 var Taran med på å grunnlegge det som til slutt skulle bli handels- og investeringsplattformen Libertex. Styret og selskapets ansatte uttrykker sine dypeste kondolanser og sympati til Taran-familien.

Myndighetene i Monaco uttrykker også sin medfølelse med de etterlatte: «Vi deler smerten forårsaket av denne tragedien».

Taran etterlater seg kona Olga Taran og deres tre barn som alle er bosatt i Monaco.

Franske myndigheter har iverksatt etterforskning av ulykken.