Ny rekord i antall drepte av skytevåpen i USA

NTB

Antall amerikanere som er drept av skytevåpen er det høyeste på tre tiår. Og antall kvinner som blir drept, vokser fortere enn antall menn.

Det går fram av en rapport offentliggjort tirsdag av JAMA Network Open.

Det er særlig blant svarte kvinner at økningen er dramatisk. Antallet som er drept av skytevåpen er tredoblet siden 2010, og antall selvmord med skytevåpen blant svarte kvinner er doblet siden 2015.

Forskningen bak rapporten er en av de grundigste analysene av skytevåpendødsfall på mange år, sier David Hemenway ved Harvard-universitetet.

I oktober opplyste USAs folkehelseinstitutt CDCP at over 47.000 mennesker døde som følge av skytevåpen i fjor, det høyeste tallet på minst 40 år. Økningen er på 8 prosent i året.

I analysen som går tilbake til 1990-tallet, går det fram at antall drepte begynte å øke markert i 2005, Men fra 2019 var økningen dramatisk, hele 20 prosent fra 2019 til 2021. I de 32 årene siden studien startet, er 1,1 millioner amerikanere drept med skytevåpen.

Rundt 14 prosent av de drepte er kvinner. Dødsraten var i fjor 18 per 100.000 blant svarte kvinner, 4 per 100.000 blant latina-kvinner, og 2 per 100.000 blant hvite kvinner.

Men det er fortsatt blant unge svarte menn at flest blir drept av skytevåpen. Dødsraten for svarte menn i 20-årene er 142 per 100.000. Den høyeste raten for selvmord er blant hvite menn i 80-årene, på 45 per 100.000.