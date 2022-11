Alibaba-gründeren Jack Ma bor i Japan

NTB

Alibaba-gründeren Jack Ma har bodd i Japan det siste halvåret, melder Financial Times. Milliardæren forsvant etter at Kina slo ned på tech-sektoren.

Milliardæren har holdt en lav profil siden han kritiserte kinesiske reguleringsmyndigheter for to år siden. Men ifølge Financial Times har han bodd mesteparten av den siste tiden med familien i Tokyo og andre deler av Japan, og har reist enkelte ganger til USA og Israel.

Avisa skriver at han vært hyppig gjest i flere klubber og er blitt en ivrig samler av moderne japansk kunst. Han er også blitt sett på Mallorca.

I de siste årene har kinesiske myndigheter tatt for seg den konkurransevridende praksisen til noen av næringslivets største navn, ut fra en frykt for at noen av de store internettselskapene kontrollerer for mye data og har vokst for raskt.

I juli ble det sagt at Ma ville gi myndighetene kontrollen over Ant Group for å blidgjøre reguleringsmyndighetene.