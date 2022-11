Enighet mellom SAS og de kabinansatte

NTB

Den frivillige meklingen mellom SAS-ledelsen og de kabinansatte endte med enighet. Dermed blir det ingen tvungen mekling, og ingen streik før jul.

Avtalen innebærer en lønnsøkning på 3,7 prosent for alle kabinansatte fra nyttår, ifølge NRK.

– Vi har fått på plass en avtale og sikret våre medlemmer et moderat lønnsløft som er i takt med resten av samfunnet, sier styreleder Bjarte Stedje i Norsk Kabinforening til kanalen.

Etter at pilotene ble enige med SAS etter streiken i sommer, var turen kommet til de kabinansatte å forhandle fram en ny tariffavtale. Kabinansattes forbund, som representerer 500 medlemmer, var tidligere i høst i forhandlinger med SAS-ledelsen. Partene kom ikke i mål. Nå ble det gjort et siste forsøk gjennom frivillig mekling – et forsøk som altså lyktes tirsdag kveld.

Nå kan alle julepassasjerer med SAS senke skuldrene.

– Vi var klar til å streike om forhandlingene ikke hadde nådd fram, men det unngikk vi heldigvis. Vi har sikret at folk kan reise hjem til jul, sier Stedje.

Partene har også blitt enige om at de kabinansatte i SAS er sikret et lønnstillegg til våren som minimum tilsvarer det frontfaget kommer fram til. Avtalen varer til 31. mars 2024.