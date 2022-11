USA: Kina vil trolig ha 1.500 atomstridshoder innen 2035

NTB

Kina kommer til å ha et arsenal på 1.500 atomstridshoder innen 2035 dersom landet fortsetter å ruste opp i samme tempo som nå, mener USAs forsvarsdepartement.

Tallet kommer fram i Pentagons årlige rapport om Kinas militære som ble lagt fram tirsdag, skriver Reuters.

Rapporten understreker USAs stigende bekymring over Kinas intensjoner for sitt atomarsenal, selv om det ikke er antydninger til at Kina vil øke takten i atomopprustningen.

Ifølge rapporten, som hovedsakelig tar for seg Kinas militære aktivitet i 2021, har landet i dag et arsenal på over 400 atomstridshoder.

– De har en oppbygging som er så rask at det ikke er mulig å holde det skjult, sier en tjenesteperson i Pentagon på pressekonferansen der USAs årlige rapport om Kinas militære ble lagt fram.

Kina på sin side påpeker at deres arsenal er småtterier sammenlignet med det USA og Russland har. Kinesiske myndigheter sier også at de er rede til dialog, men kun hvis USA reduserer sitt atomarsenal til Kinas nivå.

USA har i dag om lag 5.400 atomstridshoder mens Russland har like i underkant av 6.000, ifølge den uavhengige amerikanske tenketanken Federation of American Scientist.