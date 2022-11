Tre dødsdømte japanere vil ha forbud mot henging

I desember i fjor beordret regjeringen til statsminister Fumio Kishida (bildet) de første henrettelsene etter at den tiltrådte to måneder før. Tre fanger ble hengt.

NTB

Tre japanere som har vært dødsdømt i over 20 år, har gått til sak mot japanske myndigheter med krav om at henging som henrettelsesmetode forbys.

De krever også en erstatning på 33 millioner yen – tilsvarende 2,4 millioner kroner – for den psykiske påkjenningen de er blitt påført.

Argumentet deres er at henging er en grusom form for henrettelse, og at metoden derfor bør avvikles, opplyste advokaten deres, Kyoji Mizutani, tirsdag.

Alle tre ble dømt til døden ved henging i 2000 og har ventet på å bli henrettet siden.

Over 100 på dødscelle

Støtten til dødsstraff er stor i Japan til tross for internasjonal kritikk. Vinner saksøkerne fram, vil det innebære en større reform i japansk lovgiving på dette feltet.

Over 100 personer venter nå på å bli henrettet, hvorav mange er dømt for seriedrap. Henrettelsene gjennomføres vanligvis lenge etter at dommen har falt, og fangene holdes i isolasjon i årevis før dødsdommen fullbyrdes. Beskjeden om at dagen er kommet, blir gitt bare noen timer i forveien.

Med bind for øynene

På dagen der de skal henrettes, får de bind for øynene før de føres til en plass der føttene bindes og de får påsatt håndjern før en luke i gulvet åpnes under dem.

Luken åpnes i et naborom der flere bødler trykker på knappen samtidig, uten at noen vet hvilken knapp som er aktiv, og som dermed får luken til å åpne seg.

I fjor gikk to andre dødsdømte fanger til sak mot myndighetene som følge av at henrettelsen varsles bare timer i forveien. De argumenterte med at vissheten om at henrettelsen kan kunngjøres og gjennomføres på så kort varsel, utgjør en svært stor psykologisk belastning.

Vil ha mer debatt

Advokaten Mitzuani ber om en mer åpen diskusjon om dødsstraff i Japan, der temaet ofte er omgitt av hemmelighetskremmeri.

Sist Japan gjennomførte en henrettelse, var i juli i år. Mannen var dømt for å ha drept sju mennesker i Tokyo i 2008. Tre andre fanger ble hengt i desember 2021. Det var de første henrettelsene etter et to år langt opphold, og de første som ble beordret av regjeringen til statsminister Fumio Kishida.