Australia godtar ikke at Great Barrier Reef kalles truet

En havskilpadde svømmer over korallrev på Australias Great Barrier Reef. Unesco sier at revet nå er sterkt truet av klimaendringer og avrenning fra landbruket. Foto: Sam McNeil / AP / NTB

NTB

Unesco vil sette Australias korallrev Great Barrier Reef på listen over truede verdensarvsteder. Men miljøminister Tanya Plibersek godtar ikke det.

FN-eksperter sier at det flere tusen kilometer lange revet er sterkt rammet av klimaendringer og må klassifiseres som truet. Varmere havvann og forurensning fra landbruket har ført til betydelig bleking av korallene som da sliter med å overleve.

Unesco vurderte først å sette revet på listen over verdensarvsteder som er truet, i 2021, men droppet det etter intenst press fra Australias da konservative regjering. Alarmen ble først utløst i 2010.

Revet er en av Australias fremste turistattraksjoner. Det gir arbeid til 60.000 mennesker, genererer 4 milliarder amerikanske dollar i inntekter og har stått på verdensarvlisten til Unesco siden 1981.

Plibersek erkjenner at revet er utsatt, men sier det vil være å gå for langt å sette det på Unesco-listen over truede steder. Hun sier at den nye Labor-regjeringen har satt i verk flere nye tiltak for å verne revet.

I en rapport fra Unesco og Den internasjonale unionen for bevaring av naturen (IUCN) roses australske myndigheter for innsatsen for å beskytte revet, men de sier at det fortsatt er under stort press på grunn av klimaendringer og avrenning fra landbruket.