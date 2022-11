Republikansk valgstyre i Arizona nekter å godkjenne valget

NTB

Republikanske tjenestemenn i et landlig distrikt i Arizona nekter å godkjenne valget i november trass i at ingenting tyder på feil i opptellingen.

Delstatens øverste valgmyndigheter truer nå med å trekke fylket Cochise for retten om de ikke godkjenner resultatet innen fristen. Om ikke, risikerer de titale for lovbrudd, og at fylkets stemmer ikke teller med i det endelige resultatet.

Republikanske tjenestemenn i Arizona og i Cochise har vært under press fra framtredende republikanere for å avvise resultatet av valg der demokrater har vunnet.

Arizonas administrasjonssjef Katie Hobbs, som er ansvarlig for valget og nå for øvrig er valgt til guvernør, ba en dommer gi valgstyret i Cochise ordre om å godkjenne valget, som er deres plikt i henhold til delstatens lover.

Sklyder på stemmemaskinene

Tjenestemennene mener det var problemer med stemmemaskinene og krever at Arizonas valgstyre garanterer at maskinene var lovlig godkjent før de vil godkjenne valget. Men en talskvinne for Hobbs sier at de har fått all informasjonen de trenger.

Om stemmene fra Cochise ikke telles med, er det ironisk nok risiko for at minst to valg som er avgjort med minimal margin, blant dem en kongressrepresentant i Washington, vippes fra republikansk til demokratisk.

Demokratisk trend

Arizona var lenge en republikansk-dominert stat, men har de siste årene beveget seg i demokratisk retning. Ved det siste valget vant demokrater de fleste av de viktigste valgene, blant annet til senator og guvernør, over republikanere som hadde Donald Trumps velsignelse.

To av dem som tapte, er Kari Lake, som ennå ikke har erkjent nederlag i guvernørvalget, og Mark Finchem, som ikke vil erkjenne at han tapte valget som administrasjonssjef.

Begge fremmet konspirasjonsteoriene som Trump framfører om at valget i 2020 var preget av fusk, og sier at de ikke ville ha godkjent valget i Arizona i 2020 da Joe Biden ble valgt til president.