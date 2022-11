Forhåndsstemming startet i Georgia

NTB

Forhåndsstemmingen åpnet i Georgia i helgen for det siste gjenværende senatsmandatet som ennå ikke er avgjort etter valget i november.

Siden ingen fikk over 50 prosent av de 4 millioner stemmene som ble avgitt ved valget i november, må de to som fikk flest stemmer, gjennom en ny runde 6. desember.

Den sittende demokratiske senatoren Raphael Warnock fikk 37.000 flere stemmer enn den republikanske utfordreren Herschel Walker, men ingen av dem fikk over halvparten fordi en tredje kandidat fikk 1,2 prosent av stemmene.

Dersom Warnock vinner, vil Demokratene ha sikret seg flertall med 51 mot 49 mandater i Senatet. Men også om han taper, har Demokratene flertall, men da bare med stemmen til visepresident Kamala Harris ved stemmelikhet.

Overtale folk

Etter å ha vunnet en klage til valgstyret om å åpne valglokalene lørdag etter Thanksgiving i forrige uke, jobbet Warnock i helgen med å overtale folk til ikke å vente helt til 6. desember med å stemme.

Republikanerne på sin side forsøker å få med seg de 200.000 velgerne som i første omgang stemte på den republikanske guvernøren Brian Kemp, men vegret seg for å stemme på Walker. Kemp godkjente til tidligere president Donald Trumps store frustrasjon valget av Joe Biden i fjor.

Som prest i Martin Luther Kings kirke i Atlanta fokuserte Warnock i helgen på velgere i tett befolkede afroamerikanske nabolag i storbyen.

– Uforberedt

Walker, en tidligere fotballstjerne uten politisk erfaring som ble håndplukket av Trump, gjør sitt beste for å klistre Warnock til den økonomiske politikken til upopulære president Joe Biden, mens Warnock i månedsvis har sagt at Walker er inkompetent og uforberedt til vervet og heller ikke har moral til å sitte i Senatet.

Han viser til at Walker har snakket usant om sine eksamener på universitetet og sin innsats i næringslivet, og til anklager fra tidligere kjærester om at han ba dem ta abort og betalte for det, trass i at han framstiller seg som motstander av abort.