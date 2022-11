To millioner i Houston bedt om å koke vannet

En mann i Houston kjøper flaskevann etter at byens innbyggere ble bedt om å koke drikkevannet på grunn av en feil i et renseanlegg. Foto: Mark Mulligan / Houston Chronicle via AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Overt to millioner innbyggere i Houston i Texas er bedt om å koke drikkevannet etter at et strømbrudd skapte problemer på et renseanlegg.