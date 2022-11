Eksperter: Å starte krigen var Vladimir Putins største tabbe

Krigen som skulle vare i noen dager har vart i ni måneder. Hva er det Putin har gjort feil?

Da Russland invaderte Ukraina i februar hevdes det at president Vladimir Putin trodde at det hele skulle være over innen et par dager.

Om han hadde overvurdert den russiske hærens evne, eller blitt misledet av egen forsvarsminister kan bare spekuleres i.

Ni måneder senere er det fortsatt krig. Og Russland sliter.

Hva er det Putin og Russland har gjort feil?

Carl Bildt: – Undervurderte motstandsevnen

Den tidligere svenske utenriksminister Carl Bildt mener Putin overvurderte sine egen hær, og undervurderte motstandskraften i det ukrainske folket.

– I tillegg undervurderte han grovt reaksjonene på aggresjonen hans rundt om i verden – mest i Europa og USA. Begge er alvorlige feil, og sammen er de katastrofale, sier Bildt til svenske Expressen.

Per Enerud, senioranalytiker ved Agency for Psychological Defense, mener krigen i seg selv er en stor feil:

– Han har gjort én feil: å starte krigen.

– Før krigen demonterte han systematisk sivilsamfunnet, media, og det lille som fantes av en rettsstat i Russland. Krigen er en logisk konsekvens av hans politikk siden 2000. Han fortsetter å presse det russiske folket og Russland mot ødeleggelse, legger han til.

– Putin har aldri hatt sjans til å vinne krigen

Også norske eksperter mener Putins største feil ble begått allerede tilbake i februar.

Oberstløytnant Palle Ydstebø.

– Hans største feil var å i det hele tatt invadere Ukraina, sier oberstløytnant Palle Ydstebø til ABC Nyheter.

Ydstebø er hovedlærer ved Krigsskolen.

– Spesielt med en styrke som var alt for liten og feil oppsatt i forhold til motstanden. Putin rett og slett undervurderte Ukraina, legger han til.

Det er Karsten Friis, seniorforsker ved Nupi, enig i:

– Å i det hele tatt invadere Ukraina var en tabbe. Han har aldri hatt sjans til å vinne krigen.

Friis mener krigen har blitt en hengemyr Putin ikke kommer seg ut av.

Sjefsforsker Tor Bukkvoll ved Forsvarets forskningsinstitutt er enig med de øvrige ekspertene.

– Ingenting overgår at han gikk inn i Ukraina på grunn av en fundamental misforståelse av ukrainske realiteter, både politisk og militært, sier han til ABC Nyheter.