Høgsterett i New Zealand:

– Aldersdiskriminering å ikkje late 16- og 17-åringar stemme

Sanat Singh (18) er ein av leiarane i Make it 16. Les mer Lukk

Bente Kristin Rundereim Kjøllesdal - Framtida.no

No skal nasjonalforsamlinga stemme over å senke stemmerettsalderen. LNU meiner vedtaket syner at bevisbyrda ligg hjå dei som vil nekte 16-åringar stemmerett.