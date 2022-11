Gentest løste 40 år gammel drapsgåte i Canada

Kriminalbetjent Steve Smith i Toronto-politiet på en pressekonferanse i Toronto mandag. Foto: Chris Young / AP / NTB

NTB

To personer ble drept i 1983 i den canadiske byen Toronto, men ingen ble tatt for drapene. Nå er en mann pågrepet etter at en gentest førte til nye svar.