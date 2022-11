Ukrainas førstedame: Russiske soldater må holdes ansvarlige for voldtekt mot ukrainere

NTB

Russiske soldater må bli holdt ansvarlige for voldtekt og andre seksuelle forbrytelser utført mot ukrainske kvinner, sier den ukrainske førstedamen.

– Dette er nok et instrument de benytter seg av som et våpen. Dette er nok et våpenarsenal i denne krigen og konflikten. Det er derfor de bruker det så systematisk og åpent, sier Olena Zelenska.

Hun deltok mandag på en internasjonal konferanse i London mot seksuell vold i krig og konflikt. Blant krigsforbrytelsene som Russland etterforskes for å ha begått, er voldtekt av ukrainske kvinner.

Flere telefonopptak har vist russiske soldater som åpent diskuterer voldtekt, sa Zelenska på konferansen.

Tidligere på dagen besøkte hun Downing Street. Der ble hun tatt imot av statsminister Rishi Sunaks kone, Akshata Murty.

Sunak besøkte Kyiv tidligere denne måneden der han møtte president Volodymyr Zelenskyj for første gang. Sunak lovte økt britisk støtte til Ukraina i kampen mot de russiske styrkene.