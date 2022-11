Kasakhstans leder møtte Putin i Kreml

NTB

Kasakhstans president Kassym-Jomart Tokajev og Russlands president Vladimir Putin snakket varmt om samarbeid da de møttes mandag.

Reisen var den første til utlandet etter at Tokajev ble gjenvalgt forrige uke, og i møtet sa han at reisen er symbolsk. De to har hatt flere uenigheter knyttet til krigen i Ukraina, men mandag bekreftet de landenes historiske bånd.

– Russland er og har alltid vært en strategisk partner for Kasakhstan, forsikret Tokajev.

Putin sa at relasjonen mellom landenes regjeringer har «en spesiell karakter». Han ønsket at landene skal knytte tettere økonomiske bånd, og mente det er særlig viktig nå fordi internasjonal handel er i krise.

Tokajev har tidligere manet til forsoning og motarbeidet Russlands mobilisering av soldater.

Da han snakket til et russiskledet møte i militæralliansen CTSTO forrige uke, ba Tokajev om at landene må jobbe sammen for fred.

– Vi må ikke tillate at de russiske og ukrainske folkene skiller lag for hundrevis av år, sa han.

Tidligere har han tillat flere hundre tusen russere å flykte fra obligatorisk militærtjeneste i Russland, og inn i Kasakhstan.

Tokajev ble gjenvalgt for andre gang tidligere denne måneden, med et overveldende flertall. Han hadde imidlertid ingen reelle motkandidater.