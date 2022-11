Ukraina advarer mot nye russiske rakettangrep

En rekke russiske angrep har ført til at strømnettet i Ukraina har vært nær ved å bryte sammen og har vært ute av drift i perioder.

NTB

Ukraina sier Russland forbereder en ny bølge av rakettangrep mot landets strømnett. Lignende angrep har slått ut strømforsyningen den siste tiden.

En talsmann for det ukrainske forsvaret sier krigsskip som kan føre krysserraketter, er sendt til Svartehavet med Kalibr-raketter om bord.

– Dette indikerer at forberedelsene er i gang, og at det trolig vil komme et angrep i begynnelsen av uken, sier Natalia Gumeniuk.

Varselet kommer samtidig som Norges utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) og hennes nordiske kolleger besøker Kyiv i forkant av Natos utenriksministermøte i Romania denne uken.

En rekke russiske angrep har ført til at strømnettet i Ukraina har vært nær ved å bryte sammen og har vært ute av drift i perioder. Dette skjer samtidig som høstmørket senker seg over Ukraina og vinterkulda er i anmarsj.

Forrige uke ble titalls krysserraketter skutt mot flere kraftverk og byer. Både strøm-, vann- og varmenettverk ble ødelagt. I Kyiv er strømforsyningen fortsatt ustabil, og 40 prosent av regionen mangler strøm, sier guvernør Oleksij Kuleba til lokale medier.